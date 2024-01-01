$33,995+ tax & licensing
2018 BMW 540i
M SPORT PKG |XDRIVE|NAV|360CAM|BSM|LANE DEP|HUD|
2018 BMW 540i
M SPORT PKG |XDRIVE|NAV|360CAM|BSM|LANE DEP|HUD|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$33,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 112,003 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 BMW 540I XDRIVE M SPORT PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 335HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, PEDESTRIAN WARNING, CROSS TRAFFIC ALERT, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGING PAD, HEATED SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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