$28,888+ taxes & licensing
2018 BMW 750Li
M SPORT|LWB|SKY LOUNGE|EXEC PKG|MASSAGE|ACC|HUD|
2018 BMW 750Li
M SPORT|LWB|SKY LOUNGE|EXEC PKG|MASSAGE|ACC|HUD|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$28,888
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 100-338
- Mileage 118,742 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2018 BMW 750LI M SPORT XDRIVE HAS LANDED. 4.4L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, PEDESTRIAN WARNING, CROSS TRAFFIC ALERT, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGING PAD, FRONT AND REAR HEATED SEATS, FRONT AND REAR COOLED SEATS, FRONT AND REAR MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, SKY LOUNGE PANORAMIC ROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, FULL NAPPA LEATHER, REAR ACCENT LIGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 21 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE TIER 1, ALCANTARA ROOF LINER, LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Suspension
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-338-7707