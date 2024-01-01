$36,888+ tax & licensing
2018 BMW X6
M SPORT PKG|NAV|BACKUP|HUD|BSM|LKA|HK SOUND|
2018 BMW X6
M SPORT PKG|NAV|BACKUP|HUD|BSM|LKA|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$36,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 107,555 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 BMW X6 35I M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, AUTO PDC PARKING, FRONTAL COLLISION WARNING, PEDESTRIAN WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, HEADSUP DISPLAY, SOFT CLOSING DOORS, FULL DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
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