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2018 Cadillac Escalade ESV

43,215 KM

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Rosa Auto Sales

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2018 Cadillac Escalade ESV

2018 Cadillac Escalade ESV

4WD LOW KM FACTORY WARRANTY NAVIGTION

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2018 Cadillac Escalade ESV

4WD LOW KM FACTORY WARRANTY NAVIGTION

Location

Rosa Auto Sales

646 Fourth Line, Oakville, ON L6L 2B2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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43,215KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7527081
  • Stock #: 2846
  • VIN: 1GYS4GKJ8JR378537

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 7
  • Mileage 43,215 KM

Vehicle Description

PLEASE CALL/ TEXT ROSA AUTO SALES @ 905 337 9339 FOR ANY INQUIRY

FINACE AVIABLE STARTING FROM 0% SOME CONDITIONS APPLY

AUTO (10 speed) ESV 5DR 4X4 SUV 7 SEATS PASSENGER 

NO ACCIDENT SAFETY CERTIFIED AT NO EXTRA COST

BALANCE OF FACTORY WARRANTY 

360    CAMERA,  AUX, BLUETOOTH, 

POWER WINDOWS POWER MIRORS POWER MIRROR 

HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL

CRUISE CONTROL

ALLOY RIMS, TOW HITCH

SAFETY INCLUDED AT NO EXTRA COST

CLEAN CAR FAX AND VERIFIED NO ACCIDENT 

https://vhr.carfax.ca/?id=CPjfu3C36q%2bhQcyfyHJuGTItu%2fpN%2f6GP

THIS UNIT IS LOCATED AT 646 FOURTH LINE OAKVILLE, ON L6L5B2

NICE COMBINATION WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR

WE HAVE TWO STORES IN OAKVILLE TO SERVE YOU BETTER

JUST COPY AND PASTE

WWW.ROSAAUTO.CA

Open daily from 9Am to 6Pm Sunday we ARE CLOSED

WE ARE OMVIC AND UCDA MEMBERS

/////////Financing available some conditions apply/////

///////// SAME DAY DELIVERY AVAILABLE //////////

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Luggage Rack
Trailer Hitch
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Air Suspension
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Navigation System
Adjustable Pedals
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Active suspension
Transmission Overdrive Switch
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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