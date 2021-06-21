2018 Cadillac Escalade ESV

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646 Fourth Line, Oakville, ON L6L 2B2
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FINACE AVIABLE STARTING FROM 0% SOME CONDITIONS APPLY
AUTO (10 speed) ESV 5DR 4X4 SUV 7 SEATS PASSENGER
NO ACCIDENT SAFETY CERTIFIED AT NO EXTRA COST
BALANCE OF FACTORY WARRANTY
360 CAMERA, AUX, BLUETOOTH,
POWER WINDOWS POWER MIRORS POWER MIRROR
HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL
CRUISE CONTROL
ALLOY RIMS, TOW HITCH
SAFETY INCLUDED AT NO EXTRA COST
CLEAN CAR FAX AND VERIFIED NO ACCIDENT
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THIS UNIT IS LOCATED AT 646 FOURTH LINE OAKVILLE, ON L6L5B2
NICE COMBINATION WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR
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