$16,995+ tax & licensing
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2018 Hyundai Santa Fe
Sport AWD
2018 Hyundai Santa Fe
Sport AWD
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$16,995
+ taxes & licensing
Used
122,000KM
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 122,000 KM
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Vehicle Description
#CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT 2.4L
4 CYLINDER AWD
IN PRESTIGE CONDITION INSIDE OUT RUNS AND DRIVES WITH NO ISSUES MUST SEE IN PERSON
EQUIPPED WITH:
-REARVIEW CAMERA
-AWD
-BLUETOOTH
-HEATED STEERING WHEEL
-HEATED SEATS
-REAR HEATED SEATS
-PARKING SENSORS
-BLIND SPOT ASSIST
-CRUISE CONTROL
-REAR WINDOW SHADES
AND MORE
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
# FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416)527-0101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT 2.4L
4 CYLINDER AWD
IN PRESTIGE CONDITION INSIDE OUT RUNS AND DRIVES WITH NO ISSUES MUST SEE IN PERSON
EQUIPPED WITH:
-REARVIEW CAMERA
-AWD
-BLUETOOTH
-HEATED STEERING WHEEL
-HEATED SEATS
-REAR HEATED SEATS
-PARKING SENSORS
-BLIND SPOT ASSIST
-CRUISE CONTROL
-REAR WINDOW SHADES
AND MORE
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
# FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416)527-0101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5
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Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
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$16,995
+ taxes & licensing
Terminal Motors
416-527-0101
2018 Hyundai Santa Fe