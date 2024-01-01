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#CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE <br><div>#2 YEARS WARRANTY INCLUDED 2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT 2.4L 4 CYLINDER AWD IN PRESTIGE CONDITION INSIDE OUT RUNS AND DRIVES WITH NO ISSUES MUST SEE IN PERSON EQUIPPED WITH: -REARVIEW CAMERA -AWD -BLUETOOTH -HEATED STEERING WHEEL -HEATED SEATS -REAR HEATED SEATS -PARKING SENSORS -BLIND SPOT ASSIST -CRUISE CONTROL -REAR WINDOW SHADES AND MORE # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! # FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES. PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS (416)527-0101 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5 </div>

2018 Hyundai Santa Fe

122,000 KM

Details Description

$16,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2018 Hyundai Santa Fe

Sport AWD

Watch This Vehicle
12046096

2018 Hyundai Santa Fe

Sport AWD

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$16,995

+ taxes & licensing

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Used
122,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,000 KM

Vehicle Description

#CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED

2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT 2.4L
4 CYLINDER AWD

IN PRESTIGE CONDITION INSIDE OUT RUNS AND DRIVES WITH NO ISSUES MUST SEE IN PERSON

EQUIPPED WITH:
-REARVIEW CAMERA
-AWD
-BLUETOOTH
-HEATED STEERING WHEEL
-HEATED SEATS
-REAR HEATED SEATS
-PARKING SENSORS
-BLIND SPOT ASSIST
-CRUISE CONTROL
-REAR WINDOW SHADES
AND MORE

# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

# FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!

PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
(416)527-0101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5 

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

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$16,995

+ taxes & licensing

Terminal Motors

416-527-0101

Contact Seller
2018 Hyundai Santa Fe