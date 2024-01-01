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#DIESEL #DIESEL #DIESEL<br><div>#GREAT FUEL ECONOMIC LUXURY SUV #CERTIFIED #LOW KMS #NO ACCIDENT 2018 JAGUAR F-PACE 2.0L DIESEL IN GREAT CONDITION AND LOW MILEAGE - NEW BREAKS AND ROTORS ALL AROUND - OIL CHANGED WITH FILTER PRESTIGE OPTIONS COMES WITH: - BLACK LEATHER SEATS - HEATED SEATS - PANORAMIC SUNROOF - 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION - PADDLE SHIFTERS - CRUISE CONTROL - HEATED STEERING WHEEL - 10 TOUCH SCREEN - DIGITAL CLUSTER - 360 PARKING SENSORS - BACKUP CAMERA - NAVIGATION - APPLE CAR PLAY - PUSH BUTTON START - KEYLESS ENTRY - MERIDIAN SURROUND AUDIO SYSTEM - SPORT MODE - ECO MODE - 20 MANUFACTURE RIMS - 2 SETS OF KEYS - 2 YEARS WARRANTY - AND MUCH MORE # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE # FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE # PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS (416) 527 0101 1421 SPEERS RD, OAKVILLE </div>

2018 Jaguar F-PACE

86,000 KM

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$26,995

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2018 Jaguar F-PACE

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2018 Jaguar F-PACE

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Used
86,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 86,000 KM

Vehicle Description

#DIESEL #DIESEL #DIESEL
#GREAT FUEL ECONOMIC LUXURY SUV
#CERTIFIED
#LOW KMS
#NO ACCIDENT

2018 JAGUAR F-PACE 2.0L DIESEL IN GREAT CONDITION AND LOW MILEAGE

- NEW BREAKS AND ROTORS ALL AROUND

- OIL CHANGED WITH FILTER

PRESTIGE OPTIONS COMES WITH:
- BLACK LEATHER SEATS
- HEATED SEATS
- PANORAMIC SUNROOF
- 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
- PADDLE SHIFTERS
- CRUISE CONTROL
- HEATED STEERING WHEEL
- 10" TOUCH SCREEN
- DIGITAL CLUSTER
- 360 PARKING SENSORS
- BACKUP CAMERA
- NAVIGATION
- APPLE CAR PLAY
- PUSH BUTTON START
- KEYLESS ENTRY
- MERIDIAN SURROUND AUDIO SYSTEM
- SPORT MODE
- ECO MODE
- 20" MANUFACTURE RIMS
- 2 SETS OF KEYS
- 2 YEARS WARRANTY
- AND MUCH MORE

# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE 

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