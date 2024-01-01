$26,995+ tax & licensing
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2018 Jaguar F-PACE
2018 Jaguar F-PACE
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,995
+ taxes & licensing
Used
86,000KM
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 86,000 KM
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Vehicle Description
#DIESEL #DIESEL #DIESEL
#GREAT FUEL ECONOMIC LUXURY SUV
#CERTIFIED
#LOW KMS
#NO ACCIDENT
2018 JAGUAR F-PACE 2.0L DIESEL IN GREAT CONDITION AND LOW MILEAGE
- NEW BREAKS AND ROTORS ALL AROUND
- OIL CHANGED WITH FILTER
PRESTIGE OPTIONS COMES WITH:
- BLACK LEATHER SEATS
- HEATED SEATS
- PANORAMIC SUNROOF
- 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
- PADDLE SHIFTERS
- CRUISE CONTROL
- HEATED STEERING WHEEL
- 10" TOUCH SCREEN
- DIGITAL CLUSTER
- 360 PARKING SENSORS
- BACKUP CAMERA
- NAVIGATION
- APPLE CAR PLAY
- PUSH BUTTON START
- KEYLESS ENTRY
- MERIDIAN SURROUND AUDIO SYSTEM
- SPORT MODE
- ECO MODE
- 20" MANUFACTURE RIMS
- 2 SETS OF KEYS
- 2 YEARS WARRANTY
- AND MUCH MORE
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
#GREAT FUEL ECONOMIC LUXURY SUV
#CERTIFIED
#LOW KMS
#NO ACCIDENT
2018 JAGUAR F-PACE 2.0L DIESEL IN GREAT CONDITION AND LOW MILEAGE
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PRESTIGE OPTIONS COMES WITH:
- BLACK LEATHER SEATS
- HEATED SEATS
- PANORAMIC SUNROOF
- 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
- PADDLE SHIFTERS
- CRUISE CONTROL
- HEATED STEERING WHEEL
- 10" TOUCH SCREEN
- DIGITAL CLUSTER
- 360 PARKING SENSORS
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- APPLE CAR PLAY
- PUSH BUTTON START
- KEYLESS ENTRY
- MERIDIAN SURROUND AUDIO SYSTEM
- SPORT MODE
- ECO MODE
- 20" MANUFACTURE RIMS
- 2 SETS OF KEYS
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(416) 527 0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
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