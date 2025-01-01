Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span></span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR F-PACE S AWD HAS LANDED.  3.0L SUPERCHARGED V6 PRODUCING OVER 380HP AND 332LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, REAR TRAFFIC DETECTION, HEADSUP DISPLAY, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, DRIVER ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT & REAR), COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, MERIDIAN SURROUND SOUND, PADDLE SHIFTERS, JAGUAR DRIVE SELECT (ECO, NORMAL, SPORT, RAIN/SNOW ETC.), PREMIUM 22 INCH WHEELS, S PACKAGE, PREMIUM PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><strong><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY! <span style=mso-spacerun: yes;> </span>CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p>

2018 Jaguar F-PACE

93,109 KM

Details Description Features

$27,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 Jaguar F-PACE

S|NAVI|360CAM|BSM|LKA|PANO|ACC|HUD|CARPLAY|

Watch This Vehicle
12614779

2018 Jaguar F-PACE

S|NAVI|360CAM|BSM|LKA|PANO|ACC|HUD|CARPLAY|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1749249976
  2. 1749249976
  3. 1749249976
  4. 1749249976
  5. 1749249976
  6. 1749249976
  7. 1749249976
  8. 1749249976
  9. 1749249977
  10. 1749249977
  11. 1749249977
  12. 1749249977
  13. 1749249977
  14. 1749249977
  15. 1749249977
  16. 1749249977
  17. 1749249977
  18. 1749249977
  19. 1749249977
  20. 1749249977
  21. 1749249977
  22. 1749249977
  23. 1749249977
  24. 1749249977
  25. 1749249996
  26. 1749249995
  27. 1749249996
  28. 1749249996
  29. 1749250081
  30. 1749249996
  31. 1749249996
  32. 1749249997
  33. 1749250043
  34. 1749250042
  35. 1749250043
  36. 1749250038
  37. 1749250039
  38. 1749250039
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$27,888

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
93,109KM
Excellent Condition
VIN SADCM2FV9JA323642

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 93,109 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR F-PACE S AWD HAS LANDED.  3.0L SUPERCHARGED V6 PRODUCING OVER 380HP AND 332LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, REAR TRAFFIC DETECTION, HEADSUP DISPLAY, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, DRIVER ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT & REAR), COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, MERIDIAN SURROUND SOUND, PADDLE SHIFTERS, JAGUAR DRIVE SELECT (ECO, NORMAL, SPORT, RAIN/SNOW ETC.), PREMIUM 22 INCH WHEELS, S PACKAGE, PREMIUM PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Windows

Panoramic Roof

Powertrain

Supercharged
Transmission w/Dual Shift Mode

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2018 Jaguar F-PACE S|NAVI|360CAM|BSM|LKA|PANO|ACC|HUD|CARPLAY| for sale in Oakville, ON
2018 Jaguar F-PACE S|NAVI|360CAM|BSM|LKA|PANO|ACC|HUD|CARPLAY| 93,109 KM $27,888 + tax & lic
Used 2015 Volkswagen Tiguan R-LINE HIGHLINE|NAV|BACKUP|CARPLAY|FENDER|PANO| for sale in Oakville, ON
2015 Volkswagen Tiguan R-LINE HIGHLINE|NAV|BACKUP|CARPLAY|FENDER|PANO| 81,852 KM $15,888 + tax & lic
Used 2019 Volkswagen GTI 6SPD|BSM|ACC|LANE KEEP|FENDER|CARPLAY| for sale in Oakville, ON
2019 Volkswagen GTI 6SPD|BSM|ACC|LANE KEEP|FENDER|CARPLAY| 84,105 KM $23,990 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory
$27,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

647-886-8182

2018 Jaguar F-PACE