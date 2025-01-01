$27,888+ taxes & licensing
2018 Jaguar F-PACE
S|NAVI|360CAM|BSM|LKA|PANO|ACC|HUD|CARPLAY|
2018 Jaguar F-PACE
S|NAVI|360CAM|BSM|LKA|PANO|ACC|HUD|CARPLAY|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
$27,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 93,109 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR F-PACE S AWD HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED V6 PRODUCING OVER 380HP AND 332LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, REAR TRAFFIC DETECTION, HEADSUP DISPLAY, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, DRIVER ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT & REAR), COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, MERIDIAN SURROUND SOUND, PADDLE SHIFTERS, JAGUAR DRIVE SELECT (ECO, NORMAL, SPORT, RAIN/SNOW ETC.), PREMIUM 22 INCH WHEELS, S PACKAGE, PREMIUM PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Windows
Powertrain
Convenience
Additional Features
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