$40,488+ tax & licensing
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647-886-8182
2018 Jaguar F-PACE
30T R-SPORT|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|ANTI COLL.|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$40,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8665600
- Stock #: 1900-015
- VIN: SADCL2GX1JA235042
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 110,710 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR F PACE 30T R-SPORT HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 296HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, COLLISION AVOIDANCE, LANE DEPARTURE ASSIST, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, IN-CONTROL APPS, MULTIPLE DRIVE MODES (DYNAMIC, COMFORT, ECO, SNOW/WET, SPORT), AUTO LIGHTS, R-SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM R-SPORT 22 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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