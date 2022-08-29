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2018 Jaguar F-PACE

110,710 KM

Details Description Features

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S.S. Auto Group

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2018 Jaguar F-PACE

2018 Jaguar F-PACE

30T R-SPORT|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|ANTI COLL.|

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2018 Jaguar F-PACE

30T R-SPORT|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|ANTI COLL.|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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110,710KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9056725
  • Stock #: 1900-015
  • VIN: SADCL2GX1JA235042

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 110,710 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR F PACE 30T R-SPORT HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 296HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, COLLISION AVOIDANCE, LANE DEPARTURE ASSIST, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, IN-CONTROL APPS, MULTIPLE DRIVE MODES (DYNAMIC, COMFORT, ECO, SNOW/WET, SPORT), AUTO LIGHTS, R-SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM R-SPORT 22 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

R-SPORT
30T
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Trailer Hitch
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
Android Auto
Apple CarPlay
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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