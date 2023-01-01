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647-886-8182
2018 Jaguar XE
S |AWD|NAV|LANE DEP|ANTI COLL|BSM|BACKUP|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$25,995
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- Listing ID: 10610634
- Stock #: 1900-021
- VIN: SAJAM4FV6JCP17376
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 123,679 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR XE S AWD HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED V6 PRODUCING OVER 380HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE MODEL - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, DRIVER CONDITION MONITOR, COLLISION AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, DRIVER ASSISTANCE PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, INCONTROL APPS, PADDLE SHIFTERS, POWER SUNROOF, PREMIUM S-SPORT 19 INCH WHEELS, S-SPORT PACKAGE (WHEELS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, S-SPORT BADGING), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SNOW/WET, COMFORT, DYNAMIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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