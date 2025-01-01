$19,495+ taxes & licensing
2018 Jaguar XE
R-SPORT|25T|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$19,495
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 97,936 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2018 JAGUAR XE R-SPORT 25T AWD HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 247HP AND 296LB/FT OF TORQUE. GRAY EXTERIOR ON PANDA INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, DRIVER CONDITION MONITOR, HEATED SEATS, HEATED STEERING, SUNROOF, MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (SNOW/RAIN, ECO, DYNAMIC ETC), PREMIUM 18 INCH R-SPORT WHEELS, R-SPORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
