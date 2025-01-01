Menu
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; background: #fbfbfb;>2018 JAGUAR XE R-SPORT 25T AWD HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 247HP AND 296LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON PANDA INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, DRIVER CONDITION MONITOR, HEATED SEATS, HEATED STEERING, SUNROOF, MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (SNOW/RAIN, ECO, DYNAMIC ETC), PREMIUM 18 INCH R-SPORT WHEELS, R-SPORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE</span></p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal> </p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p><p> </p>

2018 Jaguar XE

97,936 KM

$19,495

+ taxes & licensing
2018 Jaguar XE

R-SPORT|25T|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|

2018 Jaguar XE

R-SPORT|25T|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$19,495

+ taxes & licensing

Used
97,936KM
Excellent Condition
VIN SAJAL4FX5JCP23948

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 97,936 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2018 JAGUAR XE R-SPORT 25T AWD HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 247HP AND 296LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON PANDA INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, DRIVER CONDITION MONITOR, HEATED SEATS, HEATED STEERING, SUNROOF, MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (SNOW/RAIN, ECO, DYNAMIC ETC), PREMIUM 18 INCH R-SPORT WHEELS, R-SPORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

 

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707

$19,495

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2018 Jaguar XE