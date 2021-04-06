+ taxes & licensing
647-886-8182
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
+ taxes & licensing
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR XE 35T R-SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON TWO TONE BLACK AND BLUE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE, REAR COLLISION WARNING, DRIVER CONDITION MONITOR, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INCONTROL APPS, DIGITAL DASH, MULTIPLE DRIVE MODES (DYNAMIC, NORMAL, ECO, SNOW/WET), PREMIUM JAGUAR R-SPORT 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3