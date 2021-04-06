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2018 Jaguar XE

107,634 KM

Details Description Features

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2018 Jaguar XE

2018 Jaguar XE

35T R-SPORT AWD|NAV|R. CAM|BSM|LANE DEP|R. COLL|

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2018 Jaguar XE

35T R-SPORT AWD|NAV|R. CAM|BSM|LANE DEP|R. COLL|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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107,634KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6909627
  • Stock #: 1900-008
  • VIN: SAJAL4EV4JCP19275

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Blue
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 107,634 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 JAGUAR XE 35T R-SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON TWO TONE BLACK AND BLUE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE, REAR COLLISION WARNING, DRIVER CONDITION MONITOR, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INCONTROL APPS, DIGITAL DASH, MULTIPLE DRIVE MODES (DYNAMIC, NORMAL, ECO, SNOW/WET), PREMIUM JAGUAR R-SPORT 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

R-SPORT
R SPORT
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Supercharged
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Leather Steering Wheel
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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