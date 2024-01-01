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<p>CLEAN CLEAN CLEAN 2018 JEEP COMPASS TRAILHAWK!!!! FULLY LOADED!! 4X4!! LOCAL ONTARIO TRADE-IN! STUNNING BLUE WITH BLACK INTERIOR!! DRIVES AMAZING!! NAVI, REVERSE CAMERA, HEAT SEATS, PREMIUM SOUND! CONNECT YOUR PHONE TO THE INFOTAINMENT CENTER!!! BOOK A TEST DRIVE TODAY!!</p><p> </p><p>THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN <strong>ADDITIONAL $690+HST</strong>. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WELL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! </p><p><strong>Financing Options Available!</strong></p><p><strong>TO CALL US 905-339-3330 </strong></p><p>We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2</p><p>PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS</p><p><span style=font-size: 18pt;>TwinOaksAuto.Com</span></p>

2018 Jeep Compass

113,700 KM

Details Description Features

$20,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2018 Jeep Compass

Trailhawk 4x4

Watch This Vehicle

2018 Jeep Compass

Trailhawk 4x4

Location

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

905-339-3330

  1. 1715369933
  2. 1715369941
  3. 1715369948
  4. 1715369955
  5. 1715369964
  6. 1715369973
  7. 1715369984
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  9. 1715370005
  10. 1715370014
  11. 1715370023
  12. 1715370032
  13. 1715370042
  14. 1715370051
  15. 1715370060
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  17. 1715370079
  18. 1715370088
  19. 1715370097
  20. 1715370106
  21. 1715370115
  22. 1715370123
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $690

$20,900

+ taxes & licensing

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113,700KM
Used
Excellent Condition
VIN 3C4NJDDB4JT412545

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 113,700 KM

Vehicle Description

CLEAN CLEAN CLEAN 2018 JEEP COMPASS TRAILHAWK!!!! FULLY LOADED!! 4X4!! LOCAL ONTARIO TRADE-IN! STUNNING BLUE WITH BLACK INTERIOR!! DRIVES AMAZING!! NAVI, REVERSE CAMERA, HEAT SEATS, PREMIUM SOUND! CONNECT YOUR PHONE TO THE INFOTAINMENT CENTER!!! BOOK A TEST DRIVE TODAY!!

 

THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! 

Financing Options Available!

TO CALL US 905-339-3330 

We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2

PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS

TwinOaksAuto.Com

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Twin Oaks Auto

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-339-XXXX

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905-339-3330

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$20,900

+ taxes & licensing

Twin Oaks Auto

905-339-3330

Contact Seller
2018 Jeep Compass