$35,995+ tax & licensing
2018 Land Rover Range Rover Velar
P380 R-DYNAMIC SE|NAV|BACKUP|BSM|MERIDIAN|PANO|LKA
2018 Land Rover Range Rover Velar
P380 R-DYNAMIC SE|NAV|BACKUP|BSM|MERIDIAN|PANO|LKA
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$35,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 94,739 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 RANGE ROVER VELAR P380 R-DYNAMIC SE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED V6 PRODUCING OVER 380HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, STEERING ASSSIT, SPEED LIMIT ASSIST, DRIVER CONDITION MONITOR, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, AIR SUSPENSION, FULL DIGITAL DASH, DRIVE SELECT (OFFROAD, ECO, SPORT ETC), PREMIUM 21 INCH R-DYNAMIC WHEELS, R-DYNAMIC PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION RANGE ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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