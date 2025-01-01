$35,888+ taxes & licensing
2018 Mercedes-Benz C43
C43 AMG|NAV|360CAM|VALVETRONIC EXHAUST|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$35,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 60,516 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2018 MERCEDES C 43 4MATIC AMG HAS LANDED. 3.0L TWIN-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 362HP AND 384LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERAS, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, ALCANTARA SEATS & STEERING WHEEL, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), VALVE TRONIC EXHAUST BUTTON, PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
