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2018 Mercedes-Benz C43

112,533 KM

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2018 Mercedes-Benz C43

2018 Mercedes-Benz C43

AMG NAV|360 CAM|HUD|LANE DEP|ADPT CRUISE|ONE OWNER

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2018 Mercedes-Benz C43

AMG NAV|360 CAM|HUD|LANE DEP|ADPT CRUISE|ONE OWNER

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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112,533KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8546822
  • Stock #: 300-088
  • VIN: 55SWF6EBXJU261370

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 112,533 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 MERCEDES C43 AMG 4-MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 362HP AND 384LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, AMG VALVETRONIC EXHAUST, HEATED SEATS, PAMORMAIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), ADAPTIVE SUSPENSIONS (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), ALCANTARA STEERING WHEEL, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

AMG
INTELLIGENT DRIVE PACKAGE
NIGHT PACKAGE
AMG DRIVER PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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