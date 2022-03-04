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647-886-8182
2018 Mercedes-Benz C43
AMG NAV|360 CAM|HUD|LANE DEP|ADPT CRUISE|ONE OWNER
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$44,388
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8546822
- Stock #: 300-088
- VIN: 55SWF6EBXJU261370
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 112,533 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.
THIS BEAUTIFUL 2018 MERCEDES C43 AMG 4-MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 362HP AND 384LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, AMG VALVETRONIC EXHAUST, HEATED SEATS, PAMORMAIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), ADAPTIVE SUSPENSIONS (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), ALCANTARA STEERING WHEEL, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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