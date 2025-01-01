Menu
2018 MERCEDES E300 AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEADS UP DISPLAY, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUN & MOON ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, COMFORT), PREMIUM MERCEDES AMG 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AMG NIGHT PACKAGE, AUTO LED LIGHTS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

2018 Mercedes-Benz E300

66,129 KM

$31,988

+ taxes & licensing
2018 Mercedes-Benz E300

AMG PKG|NAV|360CAM|BSM|HUD|BURMESTER|

13317518

2018 Mercedes-Benz E300

AMG PKG|NAV|360CAM|BSM|HUD|BURMESTER|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$31,988

+ taxes & licensing

Used
66,129KM
Excellent Condition
VIN WDDZF4KB2JA450410

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 66,129 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2018 MERCEDES E300 AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEADS UP DISPLAY, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUN & MOON ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, COMFORT), PREMIUM MERCEDES AMG 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AMG NIGHT PACKAGE, AUTO LED LIGHTS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

 

 

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Transmission w/Dual Shift Mode

Automatic High Beams

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Automatic Parking

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$31,988

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2018 Mercedes-Benz E300