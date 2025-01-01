$31,988+ taxes & licensing
2018 Mercedes-Benz E300
AMG PKG|NAV|360CAM|BSM|HUD|BURMESTER|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$31,988
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 66,129 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2018 MERCEDES E300 AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEADS UP DISPLAY, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUN & MOON ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, COMFORT), PREMIUM MERCEDES AMG 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AMG NIGHT PACKAGE, AUTO LED LIGHTS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
Vehicle Features
