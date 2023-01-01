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647-886-8182
2018 Subaru WRX STI
STI|SPORT TECH|NAV|BSM|BACKUP|HK SOUND|LIP SPOILER
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$29,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10610637
- Stock #: 1400-004
- VIN: JF1VA2T6XJ9819678
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 112,793 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.
THIS BEAUTIFUL 2018 SUBARU WRX STI SPORT-TECH W/LIP SPOILER TECH PACKAGE HAS LANDED. 2.5L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 305HP AND 290LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL GEARBOX. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR WITH RED STITCHING. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, RECARO RACING SEATS, HEATED SEATS, REMOTE STARTER, MULTIPLE DRIVE MODES, MULTIPLE DIFFERENTIAL OPTIONS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, SPORT TECH PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SUNROOF, NEW GENERATION SUBARU MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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