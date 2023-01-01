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2018 Subaru WRX STI

112,793 KM

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2018 Subaru WRX STI

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STI|SPORT TECH|NAV|BSM|BACKUP|HK SOUND|LIP SPOILER

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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112,793KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10610637
  • Stock #: 1400-004
  • VIN: JF1VA2T6XJ9819678

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 112,793 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 SUBARU WRX STI SPORT-TECH W/LIP SPOILER TECH PACKAGE HAS LANDED. 2.5L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 305HP AND 290LB/FT OF TORQUE.  6 SPEED MANUAL GEARBOX.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR WITH RED STITCHING. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, RECARO RACING SEATS, HEATED SEATS, REMOTE STARTER, MULTIPLE DRIVE MODES, MULTIPLE DIFFERENTIAL OPTIONS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, SPORT TECH PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SUNROOF, NEW GENERATION SUBARU MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

SPORTECH PACKAGE
TECHNOLOGY PACKAGE
FULLY LOADED
SUBARU WRX STI

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

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