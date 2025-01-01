Menu
Account
Sign In
<div><span style=font-size: 1em;>#SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!</span><br></div><div>#ONE OWNER #LONG RANGE </div><div>#BLUE ON BLACK – SLEEK & SPORTY THIS TESLA </div><div><br></div><div>MODEL 3 LONG RANGE IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY, AND OFFERS CUTTING-EDGE TECH, EXCEPTIONAL RANGE, AND A PREMIUM ELECTRIC DRIVING EXPERIENCE. FEATURES PREMIUM CONNECTIVITY – LIVE TRAFFIC, SATELLITE VIEW, STREAMING -AUTOPILOT FULL SELF DRIVING COMPUTER 3.0 -BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR -HEATED FRONT & REAR SEATS -GLASS ROOF -NAVIGATION SYSTEM -BACKUP CAMERA -WIRELESS PHONE CHARGING -KEYLESS ENTRY & PUSH TO START -18-INCH AERO WHEELS VEHICLE HAS PPF FILM ALL AROUND #BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! #FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICING: PRICE + HST – NO HIDDEN FEES! CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 (416) 527-0101 QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – <br></div>

2018 Tesla Model 3

344,000 KM

Details Description

$14,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2018 Tesla Model 3

LONG RANGE BATTERY

Watch This Vehicle
12385197

2018 Tesla Model 3

LONG RANGE BATTERY

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

  1. 1744143742
  2. 1744143742
  3. 1744143742
  4. 1744143742
  5. 1744143742
  6. 1744143742
  7. 1744143742
  8. 1744143742
  9. 1744143742
  10. 1744143742
  11. 1744143742
  12. 1744143743
  13. 1744143743
  14. 1744143742
  15. 1744143742
  16. 1744143742
  17. 1744143743
  18. 1744143743
  19. 1744143743
  20. 1744143743
  21. 1744143742
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$14,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
344,000KM
Excellent Condition
VIN 5YJ3E1EA9JF029327

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 344,000 KM

Vehicle Description

#SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
#ONE OWNER
#LONG RANGE #BLUE ON BLACK – SLEEK & SPORTY

THIS TESLA 
MODEL 3 LONG RANGE IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY, AND OFFERS CUTTING-EDGE TECH, EXCEPTIONAL RANGE, AND A PREMIUM ELECTRIC DRIVING EXPERIENCE.

FEATURES

PREMIUM CONNECTIVITY – LIVE TRAFFIC, SATELLITE VIEW, STREAMING

-AUTOPILOT FULL SELF DRIVING COMPUTER 3.0
-BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR
-HEATED FRONT & REAR SEATS
-GLASS ROOF
-NAVIGATION SYSTEM
-BACKUP CAMERA
-WIRELESS PHONE CHARGING
-KEYLESS ENTRY & PUSH TO START
-18-INCH AERO WHEELS

VEHICLE HAS PPF FILM ALL AROUND

#BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
#FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!

PRICING:

PRICE + HST – NO HIDDEN FEES!

CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101

QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – 

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Terminal Motors

Used 2018 Chevrolet Volt LT for sale in Oakville, ON
2018 Chevrolet Volt LT 72,000 KM $18,995 + tax & lic
Used 2015 Nissan Murano SV for sale in Oakville, ON
2015 Nissan Murano SV 77,000 KM $17,495 + tax & lic
Used 2015 Dodge Journey SXT for sale in Oakville, ON
2015 Dodge Journey SXT 130,000 KM $12,995 + tax & lic

Email Terminal Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

Quick Links
Directions Website Inventory
$14,995

+ taxes & licensing

Terminal Motors

416-527-0101

Contact Seller
2018 Tesla Model 3