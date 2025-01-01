$14,995+ tax & licensing
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2018 Tesla Model 3
LONG RANGE BATTERY
2018 Tesla Model 3
LONG RANGE BATTERY
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$14,995
+ taxes & licensing
Used
344,000KM
Excellent Condition
VIN 5YJ3E1EA9JF029327
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 344,000 KM
Vehicle Description
#SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
#ONE OWNER
#LONG RANGE #BLUE ON BLACK – SLEEK & SPORTY
THIS TESLA
MODEL 3 LONG RANGE IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY, AND OFFERS CUTTING-EDGE TECH, EXCEPTIONAL RANGE, AND A PREMIUM ELECTRIC DRIVING EXPERIENCE.
FEATURES
PREMIUM CONNECTIVITY – LIVE TRAFFIC, SATELLITE VIEW, STREAMING
-AUTOPILOT FULL SELF DRIVING COMPUTER 3.0
-BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR
-HEATED FRONT & REAR SEATS
-GLASS ROOF
-NAVIGATION SYSTEM
-BACKUP CAMERA
-WIRELESS PHONE CHARGING
-KEYLESS ENTRY & PUSH TO START
-18-INCH AERO WHEELS
VEHICLE HAS PPF FILM ALL AROUND
#BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
#FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICING:
PRICE + HST – NO HIDDEN FEES!
CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101
QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING –
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