#SAFTY CERTIFIED 
#LONG RANGE 

2017 TESLA MODEL S 100D LONG RANGE THIS VEHICLE IS VERY CLEAN INSIDE/OUT WITH A SLEEK BLACK THAT GIVES IT AN AGGRESSIVE LOOK.  
171,000 KMS 

 EQUIPPED WITH: 
- ALL WHEEL DRIVE 
- 100 KWH LONG-RANGE BATTERY 
- AUTOPILOT 
- 360 CAMERA SYSTEM (9 CAMERAS) 
- BLIND SPOT 
- LARGE TOUCHSCREEN DISPLAY 
- TESLA ENTERTAINMENT SYSTEM 
 - NAVIGATION 
 - BLUETOOTH 
 - PANORAMIC ROOF 
 - KEYLESS ENTRY 
- POWER-ADJUSTABLE FRONT SEATS 
- HEATED FRONT AND REAR SEATS 
- AUTOMATIC CLIMATE CONTROL 
- PREMIUM AUDIO SYSTEM AND MORE.. 
 
#BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE #PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES 📍 TERMINAL MOTORS 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 📞 (416) 527‑0101

2018 Tesla Model 3

171,000 KM

$25,995

+ taxes & licensing
2018 Tesla Model 3

LONG RANGE BATTERY

2018 Tesla Model 3

LONG RANGE BATTERY

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

VIN 5YJ3E1EBXJF107400

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 171,000 KM

#SAFTY CERTIFIED 
#LONG RANGE 
2017 TESLA MODEL S 100D LONG RANGE

THIS VEHICLE IS VERY CLEAN INSIDE/OUT WITH A SLEEK BLACK THAT GIVES IT AN AGGRESSIVE LOOK.
 171,000 KMS 

 EQUIPPED WITH: - ALL WHEEL DRIVE - 100 KWH LONG-RANGE BATTERY - AUTOPILOT - 360 CAMERA SYSTEM (9 CAMERAS) - BLIND SPOT - LARGE TOUCHSCREEN DISPLAY - TESLA ENTERTAINMENT SYSTEM  - NAVIGATION  - BLUETOOTH  - PANORAMIC ROOF  - KEYLESS ENTRY - POWER-ADJUSTABLE FRONT SEATS - HEATED FRONT AND REAR SEATS - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL - PREMIUM AUDIO SYSTEM
AND MORE..  #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE
#PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES

📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527‑0101

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Electric Motor

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

AM/FM Radio
Premium Sound System
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Climate Control

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

Terminal Motors

416-527-0101

2018 Tesla Model 3