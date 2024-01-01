$32,888+ tax & licensing
2018 Volvo XC90
R-DESIGN|7PASS|NAV|BACKUP|BSM|LANE KEEP|CLEAN CF|
2018 Volvo XC90
R-DESIGN|7PASS|NAV|BACKUP|BSM|LANE KEEP|CLEAN CF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$32,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 97,958 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 VOLVO XC90 R-DESIGN T6 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 316HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. 7 PASSENGER SEATING. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, CROSS TRAFFIC ALERT, TRAFFIC SIGN ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, TRAFFIC ASSIST, FULL DIGITAL DASH, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SEATS, POWER TRUNK, PREMIUM SOUND SYSTEM, VOLVO DRIVE SELECT, PREMIUM 22 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION VOLVO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
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