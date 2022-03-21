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647-886-8182
2019 Audi A6
TECHNIK 55 |S-LINE|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|HUD|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$44,995
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- Listing ID: 8802206
- Stock #: 200-164
- VIN: WAUM2AF24KN036481
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 99,903 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2019 AUDI A6 TECHNIK 55 TFSI S-LINE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6. THIS VEHICLE PRODUCES 335HP AND 369LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, NIGHT VISION, HEADSUP DISPLAY, SOFT CLOSING DOORS, DISTANCE WARNING, AUDI PRE-SENSE, SIDE ASSIST, INTERSECTION ASSIST, EXIT WARNING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM CANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT, REAR PRIVACY SHADES, FULL S-LINE PACKAGE, PREMIUM AUDI 21 INCH WHEELS, AUTO LASER HEADLIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI DUAL SPLIT MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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