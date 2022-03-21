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2019 Audi A6

99,903 KM

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2019 Audi A6

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TECHNIK 55 |S-LINE|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|HUD|

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2019 Audi A6

TECHNIK 55 |S-LINE|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|HUD|

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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99,903KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8802206
  • Stock #: 200-164
  • VIN: WAUM2AF24KN036481

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 99,903 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ONE OWNER VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2019 AUDI A6 TECHNIK 55 TFSI S-LINE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6. THIS VEHICLE PRODUCES 335HP AND 369LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, NIGHT VISION, HEADSUP DISPLAY, SOFT CLOSING DOORS, DISTANCE WARNING, AUDI PRE-SENSE, SIDE ASSIST, INTERSECTION ASSIST, EXIT WARNING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM CANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT, REAR PRIVACY SHADES, FULL S-LINE PACKAGE, PREMIUM AUDI 21 INCH WHEELS, AUTO LASER HEADLIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI DUAL SPLIT MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Power Steering
Push Button Start
DVD / Entertainment
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Heads-Up Display
Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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