$43,878+ tax & licensing
2019 Audi A7
TECHNIK S-LINE|NAV|360|ACC|HUD|BSM|DRIVE SELECT|
2019 Audi A7
TECHNIK S-LINE|NAV|360|ACC|HUD|BSM|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$43,878
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 91,210 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2019 AUDI A7 TECHNIK S-LINE PRESTIGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 335HP AND 369LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/3D CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADUP DISPLAY, BLINDSPOT ASSIST, INTERSECTION ASSIST, EMERGENCY ASSIST, EXIT WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE SPOILER, DISTANCE WARNING, TRAFFIC ASSIST, AUDI PRE SENSE, EFFICIENCY ASSIST, FULL VIRTUAL COCKPIT, SUNROOF, HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER SEATS, POWER TRUNK, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LASER LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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