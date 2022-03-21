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647-886-8182
2019 BMW 330i
XDRIVE |NAV|360 CAM|LANE DEP|BLIND SPOT|FRWD COLL|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$44,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8786390
- Stock #: 100-186
- VIN: WBA5R7C55KFH19031
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 23,461 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
VEHICLE COMES WITH A BALANCE OF FACTORY BMW WARRANTY. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.
THIS BEAUTIFUL 2019 BMW 330XI HAS LANDED. 2.0L TWIN-TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE. 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, REAR EHATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, APLLE CARPLAY/ANDROID AUTO, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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