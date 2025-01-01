$35,995+ taxes & licensing
2019 BMW 750i
M SPORT|NAV|360CAM|LKA|BSM|ACC|MASSAGE SEATS|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$35,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 105,915 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2019 BMW 750I XDRIVE M SPORT HAS LANDED. 4.4L TWIN-TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAM, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION WARNING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, PEDESTRIAN WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ASSISTED DRIVING, ASSIST PARKING, AMBIENT LIGHTING, HEADS UP DISPLAY, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR AUTOMATIC SUNSHADES, SUNROOF, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+), DIGITAL KEY, PREMIUM 20 INCH M SPORT WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
Vehicle Features
905-338-7707