2019 BMW 750I XDRIVE M SPORT HAS LANDED.  4.4L TWIN-TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAM, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION WARNING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, PEDESTRIAN WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ASSISTED DRIVING, ASSIST PARKING, AMBIENT LIGHTING, HEADS UP DISPLAY,  MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR AUTOMATIC SUNSHADES, SUNROOF, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+), DIGITAL KEY, PREMIUM 20 INCH M SPORT WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2019 BMW 750i

105,915 KM

$35,995

+ taxes & licensing
2019 BMW 750i

M SPORT|NAV|360CAM|LKA|BSM|ACC|MASSAGE SEATS|

12936713

2019 BMW 750i

M SPORT|NAV|360CAM|LKA|BSM|ACC|MASSAGE SEATS|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$35,995

+ taxes & licensing

Used
105,915KM
Excellent Condition
VIN WBA7B0C52KG527397

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,915 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2019 BMW 750I XDRIVE M SPORT HAS LANDED.  4.4L TWIN-TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAM, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION WARNING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, PEDESTRIAN WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ASSISTED DRIVING, ASSIST PARKING, AMBIENT LIGHTING, HEADS UP DISPLAY,  MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR AUTOMATIC SUNSHADES, SUNROOF, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+), DIGITAL KEY, PREMIUM 20 INCH M SPORT WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Air Suspension

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Transmission w/Dual Shift Mode

Automatic High Beams

Heads-Up Display
Turbocharged
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Pre-Collision System

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$35,995

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2019 BMW 750i