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2019 BMW M5

89,855 KM

Details Description Features

$65,888

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2019 BMW M5

MXDRIVE|NAV|360CAM|HUD|FCW|BSM|LDW|CARBON ROOF|

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2019 BMW M5

MXDRIVE|NAV|360CAM|HUD|FCW|BSM|LDW|CARBON ROOF|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

  1. 1778800017
  2. 1778800017
  3. 1778800018
  4. 1778800009
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  35. 1778800141
  36. 1778800128
  37. 1778800128
  38. 1778800139
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89,855KM
Excellent Condition
VIN WBSJF0C56KB447569

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 89,855 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2019 BMW M5 HAS LANDED.  4.4L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 600HP AND 553LB/FT OF TORQUE.  SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, ACTIVE PEDESTRIAN WARNING, PARK ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, HEADSUP DISPLAY, WIRELESS APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGING PAD, SOFT CLOSING DOORS, DRIVER ATTENTION ASSIST, HAND GESTURE CONTROL, POWER REAR SUNSHADE, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, FULL DIGITAL DASH, AUTO HOLD BRAKE, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, PREMIUM HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, EXECUTIVE PACKAGE, 20 INCH GLOSS BLACK WHEELS, CARBON FIBRE ROOF, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, INTERCHANGEABLE MXDRIVE ALL WHEEL & REAR WHEEL DRIVE SYSTEM, AND MUCH MORE.  

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

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S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

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