$65,888+ taxes & licensing
2019 BMW M5
MXDRIVE|NAV|360CAM|HUD|FCW|BSM|LDW|CARBON ROOF|
2019 BMW M5
MXDRIVE|NAV|360CAM|HUD|FCW|BSM|LDW|CARBON ROOF|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$65,888
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 89,855 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2019 BMW M5 HAS LANDED. 4.4L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 600HP AND 553LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, ACTIVE PEDESTRIAN WARNING, PARK ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, HEADSUP DISPLAY, WIRELESS APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGING PAD, SOFT CLOSING DOORS, DRIVER ATTENTION ASSIST, HAND GESTURE CONTROL, POWER REAR SUNSHADE, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, FULL DIGITAL DASH, AUTO HOLD BRAKE, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, PREMIUM HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, EXECUTIVE PACKAGE, 20 INCH GLOSS BLACK WHEELS, CARBON FIBRE ROOF, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, INTERCHANGEABLE MXDRIVE ALL WHEEL & REAR WHEEL DRIVE SYSTEM, AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Warranty
Comfort
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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