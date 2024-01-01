$49,887+ tax & licensing
2019 BMW X5
XDRIVE50I M SPORT|SKY LOUNGE|NAV|360|HUD|BSM|LKA|
2019 BMW X5
XDRIVE50I M SPORT|SKY LOUNGE|NAV|360|HUD|BSM|LKA|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$49,887
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 71,468 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2019 BMW X5 XDRIVE50I M SPORT M50I HAS LANDED. 4.4L TWIN-TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 456HP AND 479LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, AUTO PDC PARKING, BACKUP ASSISTANT/SELF PARK, FRONTAL COLLISION WARNING, PEDESTRIAN WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, HEADSUP DISPLAY, CRYSTAL SHIFTER/START BUTTON, SKY LOUNGE AMBIENT LIGHTING, PANORAMIC ROOF, SOFT CLOSING DOORS, FULL DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING & ARMREST, HEATED & COOLED CUPHOLDERS, WIRELESS CHARGING PAD, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), AIR SUSPENSION, PREMIUM 22 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, M SPORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK & LIFTGATE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SMART KEY, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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