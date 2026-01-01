$36,990+ taxes & licensing
2019 BMW X5
M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDW|FCW|AMBIENT LIGHT|PANO|
2019 BMW X5
M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDW|FCW|AMBIENT LIGHT|PANO|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$36,990
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 117,765 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2019 BMW X5 XDRIVE40I M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED I6 PRODUCING OVER 335HP AND 330LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, FRONTAL COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, HEADSUP DISPLAY, PANORAMIC ROOF, FULL DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, WIRELESS CHARGING PAD, INTERIOR AMBIENT LIGHITING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 21 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, M SPORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK & LIFTGATE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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