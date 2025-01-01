$CALL+ taxes & licensing
2019 Cadillac XT4
AWD|PREMIUM LUXURY|BACKUP|CARPLAY|BSM|
2019 Cadillac XT4
AWD|PREMIUM LUXURY|BACKUP|CARPLAY|BSM|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 161,334 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2019 CADILLAC XT4 AWD PREMIUM LUXURY HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 237HP AND 258LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. LOADED WITH, BACKUP CAERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT MONITOR, REAR CROSS TRAFFICC ALERT, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF,PADDLE SHIFTERS, CADILLAC DRIVE MODE (2WD, 4WD, SPORT), PREMIUM 18 INCH WHEELS, PREMIUM LUXURY PACKAGE, LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-338-7707