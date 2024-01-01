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<div>SAFETY CERTIFIED </div><div>2 YEARS EXTENDED WARRANTY INCLUDED </div><div>ONE OWNER </div><div>NO ACCIDENT </div><div> 2019 CHEVROLET CRUZE LT. GAS SAVER # NEW BRAKES JUST INSTALLED AND OIL CHANGE. EQUIPPED WITH: -APPLY CAR PLAY / ANDROID AUTO -BLIND SPOT MONITORING -BACK UP CAMERA -BACK UP SENSORS -AUTO ON/OFF ENGINE -AUTO REMOTE START -KEY LESS ENTRY & PUSH BUTTON START -HEATED SEATS -RAIN SENSOR -KEYLESS ENTRY AND MORE. PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES. PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 1421 SPEERS RD, OAKVILLE </div>

2019 Chevrolet Cruze

158,000 KM

Details Description

$14,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2019 Chevrolet Cruze

CERTIFIED. NO ACCIDENT. ONE OWNER

Watch This Vehicle

2019 Chevrolet Cruze

CERTIFIED. NO ACCIDENT. ONE OWNER

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$14,995

+ taxes & licensing

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158,000KM
Used
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 158,000 KM

Vehicle Description

SAFETY CERTIFIED 2 YEARS EXTENDED WARRANTY INCLUDED ONE OWNER NO ACCIDENT  2019 CHEVROLET CRUZE LT.
GAS SAVER

# NEW BRAKES JUST INSTALLED AND OIL CHANGE.

EQUIPPED WITH:
-APPLY CAR PLAY / ANDROID AUTO
-BLIND SPOT MONITORING
-BACK UP CAMERA
-BACK UP SENSORS
-AUTO ON/OFF ENGINE
-AUTO REMOTE START
-KEY LESS ENTRY & PUSH BUTTON START
-HEATED SEATS
-RAIN SENSOR
-KEYLESS ENTRY
AND MORE.

PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE 

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

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$14,995

+ taxes & licensing

Terminal Motors

416-527-0101

Contact Seller
2019 Chevrolet Cruze