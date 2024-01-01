$14,995+ tax & licensing
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2019 Chevrolet Cruze
CERTIFIED. NO ACCIDENT. ONE OWNER
2019 Chevrolet Cruze
CERTIFIED. NO ACCIDENT. ONE OWNER
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$14,995
+ taxes & licensing
158,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Beige
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 158,000 KM
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Vehicle Description
SAFETY CERTIFIED 2 YEARS EXTENDED WARRANTY INCLUDED ONE OWNER NO ACCIDENT 2019 CHEVROLET CRUZE LT.
GAS SAVER
# NEW BRAKES JUST INSTALLED AND OIL CHANGE.
EQUIPPED WITH:
-APPLY CAR PLAY / ANDROID AUTO
-BLIND SPOT MONITORING
-BACK UP CAMERA
-BACK UP SENSORS
-AUTO ON/OFF ENGINE
-AUTO REMOTE START
-KEY LESS ENTRY & PUSH BUTTON START
-HEATED SEATS
-RAIN SENSOR
-KEYLESS ENTRY
AND MORE.
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
GAS SAVER
# NEW BRAKES JUST INSTALLED AND OIL CHANGE.
EQUIPPED WITH:
-APPLY CAR PLAY / ANDROID AUTO
-BLIND SPOT MONITORING
-BACK UP CAMERA
-BACK UP SENSORS
-AUTO ON/OFF ENGINE
-AUTO REMOTE START
-KEY LESS ENTRY & PUSH BUTTON START
-HEATED SEATS
-RAIN SENSOR
-KEYLESS ENTRY
AND MORE.
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
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Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
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$14,995
+ taxes & licensing
Terminal Motors
416-527-0101
2019 Chevrolet Cruze