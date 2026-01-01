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<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;>2019 DODGE CHARGER R/T HAS LANDED.  5.7L HEMI V8 PRODUCING OVER 370HP AND 395LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH <span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2019 Dodge Charger

79,235 KM

Details Description Features

$31,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Dodge Charger

R/T|5.7L HEMI|NAV|BACKUP|HK SOUND|ONE OWNER|

Watch This Vehicle
14280350

2019 Dodge Charger

R/T|5.7L HEMI|NAV|BACKUP|HK SOUND|ONE OWNER|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$31,888

+ taxes & licensing

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Used
79,235KM
Excellent Condition
VIN 2C3CDXCT3KH760054

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,235 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2019 DODGE CHARGER R/T HAS LANDED.  5.7L HEMI V8 PRODUCING OVER 370HP AND 395LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7

TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
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Call Dealer

905-338-XXXX

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905-338-7707

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$31,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2019 Dodge Charger