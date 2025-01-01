$18,495+ taxes & licensing
2019 Honda Civic
LX
2019 Honda Civic
LX
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$18,495
+ taxes & licensing
Used
129,000KM
VIN 2HGFC2E50KH031332
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 129,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ LX TRIM – WELL EQUIPPED ♦️ FUEL EFFICIENT & RELIABLE
NEW ARRIVAL – 2019 HONDA CIVIC LX. THIS ACCIDENT-FREE SEDAN OFFERS EXCEPTIONAL RELIABILITY, LOW COST OF OWNERSHIP, AND GREAT FUEL ECONOMY. A PERFECT EVERYDAY VEHICLE KNOWN FOR ITS DURABILITY AND VALUE.
129,000 KMS
EQUIPPED WITH: -4-CYLINDER ENGINE -AUTOMATIC TRANSMISSION -BACKUP CAMERA -BLUETOOTH CONNECTIVITY -HEATED FRONT SEATS -CRUISE CONTROL -POWER WINDOWS & LOCKS -AIR CONDITIONING -TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM -USB INPUT -STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS -ADAPTIVE CRUISE CONTROL-LANE ASSIST
AND MORE...
### BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
416-527-0101
Vehicle Features
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Exterior
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Additional Features
Telematics
Bluetooth Connection
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
2019 Honda Civic