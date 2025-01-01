Menu
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED 
♦️ NO ACCIDENTS 
♦️ LX TRIM – WELL EQUIPPED 
♦️ FUEL EFFICIENT & RELIABLE 

 NEW ARRIVAL – 2019 HONDA CIVIC LX. THIS ACCIDENT-FREE SEDAN OFFERS EXCEPTIONAL RELIABILITY, LOW COST OF OWNERSHIP, AND GREAT FUEL ECONOMY. A PERFECT EVERYDAY VEHICLE KNOWN FOR ITS DURABILITY AND VALUE. 

 129,000 KMS 

 EQUIPPED WITH: 
-4-CYLINDER ENGINE 
-AUTOMATIC TRANSMISSION 
-BACKUP CAMERA 
-BLUETOOTH CONNECTIVITY 
-HEATED FRONT SEATS 
-CRUISE CONTROL 
-POWER WINDOWS & LOCKS 
-AIR CONDITIONING 
-TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM 
-USB INPUT 
-STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS 
-ADAPTIVE CRUISE CONTROL
-LANE ASSIST AND MORE... 

### BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. 

 416-527-0101

2019 Honda Civic

129,000 KM

$18,495

+ taxes & licensing
2019 Honda Civic

LX

2019 Honda Civic

LX

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$18,495

+ taxes & licensing

Used
129,000KM
VIN 2HGFC2E50KH031332

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 129,000 KM

Vehicle Description

♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ LX TRIM – WELL EQUIPPED ♦️ FUEL EFFICIENT & RELIABLE 
 NEW ARRIVAL – 2019 HONDA CIVIC LX. THIS ACCIDENT-FREE SEDAN OFFERS EXCEPTIONAL RELIABILITY, LOW COST OF OWNERSHIP, AND GREAT FUEL ECONOMY. A PERFECT EVERYDAY VEHICLE KNOWN FOR ITS DURABILITY AND VALUE. 
 129,000 KMS 
 EQUIPPED WITH: -4-CYLINDER ENGINE -AUTOMATIC TRANSMISSION -BACKUP CAMERA -BLUETOOTH CONNECTIVITY -HEATED FRONT SEATS -CRUISE CONTROL -POWER WINDOWS & LOCKS -AIR CONDITIONING -TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM -USB INPUT -STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS -ADAPTIVE CRUISE CONTROL-LANE ASSIST

AND MORE... 
### BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. 
 416-527-0101

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

$18,495

Terminal Motors

416-527-0101

2019 Honda Civic