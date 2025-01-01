Menu
<div><span style=font-size: 1em;>#CERTIFIED</span><br></div><div>#2-YEAR WARRANTY INCLUDED</div><div><span style=font-size: 1em;>#DIESEL POWER </span></div><div><span style=font-size: 1em;>#ALCANTARA ROOF </span></div><div><span style=font-size: 1em;>#WELL MAINTAINED </span></div><div><span style=font-size: 1em;>#R TYPE</span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;> 2019 JAGUAR F-PACE R-SPORT R-TYPE</span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;> – 134,000 KMS </span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;> A REFINED AND SPORTY LUXURY SUV WITH A STRIKING LOOK AND STRONG DIESEL PERFORMANCE — WELL MAINTAINED AND FULLY LOADED.     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    2.0L DIESEL ENGINE     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    AWD DRIVETRAIN   </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    HEATED FRONT & REAR LEATHER SEATS</span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    HEATED STEERING WHEEL    </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    NAVIGATION SYSTEM </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    BACKUP CAMERA  </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    PANORAMIC SUNROOF </span></div><div>•.   <span style=font-size: 1em;>MERIDIAN PREMIUM SOUND SYSTEM     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    BLIND SPOT MONITORING     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    LANE KEEP ASSIST     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    ALCANTARA HEADLINER     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    POWER LIFTGATE     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    20” ALLOY WHEELS </span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;> #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE #PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES 📍 TERMINAL MOTORS 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 📞 (416) 527‑0101</span></div>

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

VIN SADCL2FNXKA369856

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 134,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Email Terminal Motors

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer

416-527-0101

