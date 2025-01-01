$24,995+ taxes & licensing
2019 Jaguar F-PACE
R-Sport
2019 Jaguar F-PACE
R-Sport
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$24,995
+ taxes & licensing
Used
134,000KM
VIN SADCL2FNXKA369856
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 134,000 KM
Vehicle Description
#CERTIFIED
#2-YEAR WARRANTY INCLUDED#DIESEL POWER #ALCANTARA ROOF #WELL MAINTAINED #R TYPE
2019 JAGUAR F-PACE R-SPORT R-TYPE
– 134,000 KMS
A REFINED AND SPORTY LUXURY SUV WITH A STRIKING LOOK AND STRONG DIESEL PERFORMANCE — WELL MAINTAINED AND FULLY LOADED.
• 2.0L DIESEL ENGINE
• AWD DRIVETRAIN • HEATED FRONT & REAR LEATHER SEATS• HEATED STEERING WHEEL
• NAVIGATION SYSTEM • BACKUP CAMERA
• PANORAMIC SUNROOF •. MERIDIAN PREMIUM SOUND SYSTEM
• BLIND SPOT MONITORING
• LANE KEEP ASSIST
• APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
• ALCANTARA HEADLINER
• TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM
• POWER LIFTGATE
• KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START
• 20” ALLOY WHEELS
#BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE
#PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527‑0101
Vehicle Features
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Windows
Panoramic Roof
Comfort
Climate Control
Seating
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Email Terminal Motors
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$24,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2019 Jaguar F-PACE