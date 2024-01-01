2019 Land Rover Range Rover Velar

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AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2019 Land Rover Range Rover Velar

53,307 KM

Details Description Features

$41,887

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2019 Land Rover Range Rover Velar

P300 R-DYNAMIC SE |NAV|BSM|LANE DEP|PANO|MERIDIAN|

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2019 Land Rover Range Rover Velar

P300 R-DYNAMIC SE |NAV|BSM|LANE DEP|PANO|MERIDIAN|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1714601830
  2. 1714601743
  3. 1714601829
  4. 1714601731
  5. 1714601743
  6. 1714601733
  7. 1714601830
  8. 1714601830
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  17. 1714601830
  18. 1714601737
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  20. 1714601746
  21. 1714601785
  22. 1714601784
  23. 1714601830
  24. 1714601830
  25. 1714601787
  26. 1714601780
  27. 1714601777
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  31. 1714601783
  32. 1714601789
  33. 1714601788
  34. 1714601774
  35. 1714601778
  36. 1714601780
  37. 1714601830
  38. 1714601830
  39. 1714601775
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53,307KM
Used
Excellent Condition
VIN SALYL2FX1KA219792

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 53,307 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH FULL SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2019 RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC SE PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 247HP AND 269LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON WHITE INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, SELF PARK ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, BRAKE ASSIST, ADAPTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DRIVER CONDITION MONITOR, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, DRIVER ASSISSTANCE PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, SE PACKAGE, R-DYNAMIC BLACK PACKAGE, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, INCONTROL APPS, POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM 21 INCH GLOSS BLACK WHEELS, SE MULTIPLE TERRAIN DRIVE MODES (ECO, SNOW/WET, COMFORT, DYNAMIC), AIR SUSPENSION, AUTO LED HEADLIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION RANGE ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

R-DYNAMIC PAKCAGE
SE PACKAGE
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Apple CarPlay

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking

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