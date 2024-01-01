$41,887+ tax & licensing
2019 Land Rover Range Rover Velar
P300 R-DYNAMIC SE |NAV|BSM|LANE DEP|PANO|MERIDIAN|
2019 Land Rover Range Rover Velar
P300 R-DYNAMIC SE |NAV|BSM|LANE DEP|PANO|MERIDIAN|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$41,887
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour White
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 53,307 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH FULL SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2019 RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC SE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 247HP AND 269LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, SELF PARK ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, BRAKE ASSIST, ADAPTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DRIVER CONDITION MONITOR, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, DRIVER ASSISSTANCE PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, SE PACKAGE, R-DYNAMIC BLACK PACKAGE, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, INCONTROL APPS, POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM 21 INCH GLOSS BLACK WHEELS, SE MULTIPLE TERRAIN DRIVE MODES (ECO, SNOW/WET, COMFORT, DYNAMIC), AIR SUSPENSION, AUTO LED HEADLIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION RANGE ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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