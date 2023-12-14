2019 Mercedes-Benz A250

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line-height: 15.6933px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fbfbfb !important;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH A CLEAN CARFAX.</span></p><p class=x_MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 15.6933px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fbfbfb !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 15.6933px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fbfbfb !important;>THIS BEAUTIFUL 2019 MERCEDES A 250 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 221HP AND 258LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON TWO TONE WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH BACKUP CAMERA, PANORAMIC REAR CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, DRIVE ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ATTENTION ASSIST, COLLISION PREVENTION, SEAT KINETICS, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG  SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=x_MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 15.6933px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fbfbfb !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;><a style=border: 0px; font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; href=http://www.ssautogroup.ca/ target=_blank rel=noopener noreferrer data-auth=NotApplicable data-linkindex=0>http://www.ssautogroup.ca/</a></span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;><a style=border: 0px; font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; href=http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/ target=_blank rel=noopener noreferrer data-auth=NotApplicable data-linkindex=1>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</a></span></p><p class=x_MsoNormal style=line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p></div></div></div></div></div></div>

2019 Mercedes-Benz A250

50,766 KM

Details Description Features

$29,430

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2019 Mercedes-Benz A250

AMG PKG 4MATIC|BSM|BACKUP|PANO|CARPLAY|LOW KMS|

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2019 Mercedes-Benz A250

AMG PKG 4MATIC|BSM|BACKUP|PANO|CARPLAY|LOW KMS|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1702591674
  2. 1702591675
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50,766KM
Used
Excellent Condition
VIN WDD3F4HB7KJ107722

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour White
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 50,766 KM

Vehicle Description

 

To:​+1 other​Thu 12/14/2023 2:45 PM 

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2019 MERCEDES A 250 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 221HP AND 258LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON TWO TONE WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH BACKUP CAMERA, PANORAMIC REAR CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, DRIVE ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ATTENTION ASSIST, COLLISION PREVENTION, SEAT KINETICS, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG  SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

MERCEDES BENZ
A250
AMG PACKAGE
2019 MERCEDES BENZ A250 AMG

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Departure Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
GPS Navigation
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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2015 Mercedes-Benz C300 AMG PKG|NAVI|BSM|360CAM|HEADSUP|PANO|LOW KMS| 73,445 KM $23,888 + tax & lic
Used 2014 Mercedes-Benz CLA250 AMG PACKAGE|CLEAN CARFAX|LOW KMS|LOADED| for sale in Oakville, ON
2014 Mercedes-Benz CLA250 AMG PACKAGE|CLEAN CARFAX|LOW KMS|LOADED| 119,962 KM $16,488 + tax & lic

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