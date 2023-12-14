$29,430+ tax & licensing
2019 Mercedes-Benz A250
AMG PKG 4MATIC|BSM|BACKUP|PANO|CARPLAY|LOW KMS|
2019 Mercedes-Benz A250
AMG PKG 4MATIC|BSM|BACKUP|PANO|CARPLAY|LOW KMS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$29,430
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour White
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 50,766 KM
Vehicle Description
To:+1 otherThu 12/14/2023 2:45 PM
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2019 MERCEDES A 250 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 221HP AND 258LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON TWO TONE WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH BACKUP CAMERA, PANORAMIC REAR CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, DRIVE ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ATTENTION ASSIST, COLLISION PREVENTION, SEAT KINETICS, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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