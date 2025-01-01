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2019 Mercedes-Benz C43
AMG|NAV|BACKUP|BSM|BURMESTER|VALVETRONIC EXHAUST|
2019 Mercedes-Benz C43
AMG|NAV|BACKUP|BSM|BURMESTER|VALVETRONIC EXHAUST|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$38,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 101,782 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2019 MERCEDES C 43 4MATIC AMG HAS LANDED. 3.0L TWIN-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 385HP AND 384LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, ALCANTARA SEATS & STEERING WHEEL, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), VALVETRONIC EXHAUST BUTTON, PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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