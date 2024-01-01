$52,990+ tax & licensing
2019 Mercedes-Benz CLS-Class
CLS 53 AMG|NAV|360CAM|HUD|BSM|LKA|BURMESTER|429HP|
2019 Mercedes-Benz CLS-Class
CLS 53 AMG|NAV|360CAM|HUD|BSM|LKA|BURMESTER|429HP|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$52,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 98,885 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2019 MERCEDES CLS 53 AMG 4MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBO AND ELECTRICALLY SUPERCHARGED MILD HYBRID 6 CYLINDER PRODUCING OVER 429HP AND 384LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/PARKING CAMERAS (MULTI-ANGLE), SELF PARK ASSIST, HEADUP DISPLAY, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, ACTIVE LANE CHANGE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, ACTIVE PARKING ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FULL DIGITAL DASH, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, TRACK MODE, INDIVIDUAL ETC), PREMIUM 20 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, COMFORT PACKAGE, INTELLIGENT DRIVE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $999, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
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