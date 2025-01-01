$36,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 RAM 1500
Rebel
2019 RAM 1500
Rebel
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$36,995
+ taxes & licensing
Used
123,000KM
VIN 1C6SRFET2KN829282
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 123,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ REBEL EDITION – OFF-ROAD READY ♦️ 5.7L V8 HEMI ENGINE
NEW ARRIVAL – 2019 DODGE RAM 1500 REBEL QUAD CAB. A CLEAN, ACCIDENT-FREE TRUCK BUILT WITH AGGRESSIVE STYLING, STRONG PERFORMANCE, AND OFF-ROAD CAPABILITY. EQUIPPED WITH A POWERFUL V8 AND 4X4, THIS PICKUP IS READY FOR WORK, PLAY, OR ADVENTURE.
123,000 KMS
EQUIPPED WITH: 5.7L V8 HEMI ENGINE 4X4 DRIVETRAIN QUAD CAB CONFIGURATION UNIQUE REBEL INTERIOR & EXTERIOR STYLING HEATED SEATS
HEATED STEERING WHEEL TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM APPLE CAR PLAY & ANDROID AUTO BACKUP CAMERA BLUETOOTH CONNECTIVITY REMOTE START POWER DRIVER SEAT
BEDLINER
ALLOY WHEELS
AND MORE...
## BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Power Options
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Illuminated Visor Mirror
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Email Terminal Motors
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
2019 RAM 1500