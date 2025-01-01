Menu
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED 
♦️ NO ACCIDENTS 
♦️ REBEL EDITION – OFF-ROAD READY 
♦️ 5.7L V8 HEMI ENGINE 

 NEW ARRIVAL – 2019 DODGE RAM 1500 REBEL QUAD CAB. A CLEAN, ACCIDENT-FREE TRUCK BUILT WITH AGGRESSIVE STYLING, STRONG PERFORMANCE, AND OFF-ROAD CAPABILITY. EQUIPPED WITH A POWERFUL V8 AND 4X4, THIS PICKUP IS READY FOR WORK, PLAY, OR ADVENTURE.  

123,000 KMS 

 EQUIPPED WITH: 
5.7L V8 HEMI ENGINE 
4X4 DRIVETRAIN 
QUAD CAB CONFIGURATION 
UNIQUE REBEL 
INTERIOR & EXTERIOR STYLING 
HEATED SEATS HEATED 
STEERING WHEEL 
TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM  
APPLE CAR PLAY & ANDROID AUTO 
BACKUP CAMERA 
BLUETOOTH CONNECTIVITY 
REMOTE START 
POWER DRIVER SEAT BEDLINER ALLOY WHEELS AND MORE... 

## BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

2019 RAM 1500

123,000 KM

$36,995

+ taxes & licensing
2019 RAM 1500

Rebel

12940496

2019 RAM 1500

Rebel

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$36,995

+ taxes & licensing

Used
123,000KM
VIN 1C6SRFET2KN829282

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 123,000 KM

♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ REBEL EDITION – OFF-ROAD READY ♦️ 5.7L V8 HEMI ENGINE 
 NEW ARRIVAL – 2019 DODGE RAM 1500 REBEL QUAD CAB. A CLEAN, ACCIDENT-FREE TRUCK BUILT WITH AGGRESSIVE STYLING, STRONG PERFORMANCE, AND OFF-ROAD CAPABILITY. EQUIPPED WITH A POWERFUL V8 AND 4X4, THIS PICKUP IS READY FOR WORK, PLAY, OR ADVENTURE.
 
123,000 KMS 
 EQUIPPED WITH: 5.7L V8 HEMI ENGINE 4X4 DRIVETRAIN QUAD CAB CONFIGURATION UNIQUE REBEL INTERIOR & EXTERIOR STYLING HEATED SEATS

HEATED STEERING WHEEL TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM  APPLE CAR PLAY & ANDROID AUTO BACKUP CAMERA BLUETOOTH CONNECTIVITY REMOTE START POWER DRIVER SEAT

BEDLINER

ALLOY WHEELS

AND MORE... 
## BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Windows

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Illuminated Visor Mirror

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Locking/Limited Slip Differential

Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

$36,995

+ taxes & licensing>

Terminal Motors

416-527-0101

2019 RAM 1500