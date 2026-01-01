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<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;>2019 VOLKSWAGEN ATLAS V6 HAS LANDED.  3.6L NATURALLY ASPIRTATED V6 <span style=mso-spacerun: yes;> </span>PRODUCING OVER 280HP AND 266LB/FT OF TORQUE.  BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, FRONT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, VW DRIVE SELECT (ECO, NORMAL, SPORT, OFFROAD), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2019 Volkswagen Atlas

125,873 KM

Details Description Features

$21,988

+ taxes & licensing
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2019 Volkswagen Atlas

NAV|BACKUP|FCW|BSM|ACC|PANO|

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2019 Volkswagen Atlas

NAV|BACKUP|FCW|BSM|ACC|PANO|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

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125,873KM
Excellent Condition
VIN 1V2MR2CA7KC566356

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 125,873 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2019 VOLKSWAGEN ATLAS V6 HAS LANDED.  3.6L NATURALLY ASPIRTATED V6  PRODUCING OVER 280HP AND 266LB/FT OF TORQUE.  BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, FRONT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, VW DRIVE SELECT (ECO, NORMAL, SPORT, OFFROAD), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

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S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

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(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

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Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Pre-Collision System

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