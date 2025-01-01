Menu
#CERTIFIED
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#AGGRESSIVE LOOKING 
#RED ON BLACK 
#UPGRADED EXHAUST SYSTEM 

2019 VOLKSWAGEN GOLF A SHARP-LOOKING HATCHBACK WITH AN AGGRESSIVE SOUND PROFILE, THANKS TO ITS UPGRADED MUFFLER AND BLOW-OFF VALVE. SPORTY RED ON BLACK COMBO THAT TURNS HEADS ON THE ROAD. BABIED BY PREVIOUS OWNER 

 139,000 KMS 
 ✔ HEATED SEATS 
 ✔ BACKUP CAMERA 
 ✔ UPGRADED MUFFLER
 ✔ BLOW-OFF VALVE
 ✔ BLUETOOTH CONNECTIVITY 
✔ POWER WINDOWS 
✔ CRUISE CONTROL 
✔ TOUCHSCREEN INFOTAINMENT
 ✔ AIR CONDITIONING
 ✔ FOLDING REAR SEATS
 ✔ ALLOY WHEELS
 #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE #PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES 📍 TERMINAL MOTORS 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 📞 (416) 527‑0101

2019 Volkswagen Golf

139,000 KM

$15,995

+ taxes & licensing
2019 Volkswagen Golf

COMFORTLINE

2019 Volkswagen Golf

COMFORTLINE

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,995

+ taxes & licensing

Used
139,000KM
Excellent Condition
VIN 3VWG57AU2KM021505

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 139,000 KM

Vehicle Description

#CERTIFIED
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED#AGGRESSIVE LOOKING #RED ON BLACK #UPGRADED EXHAUST SYSTEM 
2019 VOLKSWAGEN GOLF
A SHARP-LOOKING HATCHBACK WITH AN AGGRESSIVE SOUND PROFILE, THANKS TO ITS UPGRADED MUFFLER AND BLOW-OFF VALVE. SPORTY RED ON BLACK COMBO THAT TURNS HEADS ON THE ROAD.

BABIED BY PREVIOUS OWNER 
 139,000 KMS  ✔ HEATED SEATS  ✔ BACKUP CAMERA  ✔ UPGRADED MUFFLER ✔ BLOW-OFF VALVE ✔ BLUETOOTH CONNECTIVITY ✔ POWER WINDOWS ✔ CRUISE CONTROL ✔ TOUCHSCREEN INFOTAINMENT ✔ AIR CONDITIONING ✔ FOLDING REAR SEATS ✔ ALLOY WHEELS #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE
#PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527‑0101

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
$15,995

Terminal Motors

416-527-0101

2019 Volkswagen Golf