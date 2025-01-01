$15,995+ taxes & licensing
2019 Volkswagen Golf
COMFORTLINE
2019 Volkswagen Golf
COMFORTLINE
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
This vehicle is Safety Certified.
$15,995
+ taxes & licensing
139,000KM
Excellent Condition
VIN 3VWG57AU2KM021505
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 139,000 KM
#CERTIFIED
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED#AGGRESSIVE LOOKING #RED ON BLACK #UPGRADED EXHAUST SYSTEM
2019 VOLKSWAGEN GOLF
A SHARP-LOOKING HATCHBACK WITH AN AGGRESSIVE SOUND PROFILE, THANKS TO ITS UPGRADED MUFFLER AND BLOW-OFF VALVE. SPORTY RED ON BLACK COMBO THAT TURNS HEADS ON THE ROAD.
BABIED BY PREVIOUS OWNER
139,000 KMS ✔ HEATED SEATS ✔ BACKUP CAMERA ✔ UPGRADED MUFFLER ✔ BLOW-OFF VALVE ✔ BLUETOOTH CONNECTIVITY ✔ POWER WINDOWS ✔ CRUISE CONTROL ✔ TOUCHSCREEN INFOTAINMENT ✔ AIR CONDITIONING ✔ FOLDING REAR SEATS ✔ ALLOY WHEELS #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE
#PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527‑0101
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
$15,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2019 Volkswagen Golf