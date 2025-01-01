Menu
PLEASE CALL/ TEXT ROSA AUTO SALES @ 905 337 9339 FOR ANY INQUIRY 
Finance available   SOME CONDITIONS APPLY 
SAFETY CERTIFED INCLUDED AT NO EXTRA COST 
AUTO, NO ACCIDENT, AWD, LOADED, REMOTE START, NAVIGATION, BACKUP CMAERA, BLUETOOTH, SUNROOF, BLIND SPOT, LANE KEEPING,LEATHER SEATS, HEATED SEATS, SMART CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, A/C, 
 
CLEAN CAR FAX; LINK AVAILABLE ON WEBSITE 
SAFETY CERTIFED INCLUDED AT NO EXTRA COST 
 
Open daily from 9Am to 6Pm SATURDAY TILL 4 Sunday we ARE CLOSED 
WE ARE OMVIC AND UCDA MEMBER 
/////////Financing available some conditions apply///// 
//////// SAME DAY DELIVERY AVAILABLE /////////

2019 Volkswagen Tiguan

125,016 KM

$21,999

+ taxes & licensing
2019 Volkswagen Tiguan

AWD NO ACCIDENT SAFETY FULLY LOADED BLIND SPOT B-T

13134724

2019 Volkswagen Tiguan

AWD NO ACCIDENT SAFETY FULLY LOADED BLIND SPOT B-T

Location

Rosa Auto Sales

646 Fourth Line, Oakville, ON L6L 2B2

289-837-1234

Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$21,999

+ taxes & licensing

Used
125,016KM
Excellent Condition
VIN 3VV4B7AX4KM141641

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Stock # 3962
  • Mileage 125,016 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Rosa Auto Sales

Rosa Auto Sales

646 Fourth Line

646 Fourth Line, Oakville, ON L6L 2B2
289-837-1234

$21,999

+ taxes & licensing>

Rosa Auto Sales

289-837-1234

2019 Volkswagen Tiguan