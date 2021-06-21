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2019 Yamaha YZF-R3 ABS

9,337 KM

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2019 Yamaha YZF-R3 ABS

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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9,337KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 7344704
  • Stock #: 2100-002
  • VIN: MH3RH18N1KK001320

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style Sport Bike
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 2-cylinder
  • Passengers 2
  • Mileage 9,337 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2019 YAMAHA R3 HAS LANDED. 321CC LIQUID COOLED, PARALLEL TWIN-CYLINDER PRODUCING OVER 42HP AND 20LB/FT OF TORQUE. TEAM YAMAHA BLUE WITH GOLD FORKS.

EQUIPPED WITH:

-ABS

-DIGITAL DASH

-TST INDUSTRIES (FENDER ELIMINATOR, LED TAILIGHTS WITH INTEGRATED INDICATORS, SIDE LED INDICATORS)

-HOTBODIES MGP LEVERS

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $299, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

ABS

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