2019 Yamaha YZF-R3 ABS

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2019 YAMAHA R3 HAS LANDED. 321CC LIQUID COOLED, PARALLEL TWIN-CYLINDER PRODUCING OVER 42HP AND 20LB/FT OF TORQUE. TEAM YAMAHA BLUE WITH GOLD FORKS.
EQUIPPED WITH:
-ABS
-DIGITAL DASH
-TST INDUSTRIES (FENDER ELIMINATOR, LED TAILIGHTS WITH INTEGRATED INDICATORS, SIDE LED INDICATORS)
-HOTBODIES MGP LEVERS
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $299, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
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