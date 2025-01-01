Menu
2020 HYUNDAI ELANTRA HAS LANDED.  2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 147HP AND 132LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  LOADED WITH, BACKUP CAMERA, SUNROOF, BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, LANE KEEP ASSIST, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HYUNDAI DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT), PREMIUM 16 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION HYUNDAI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2020 Hyundai Elantra

87,850 KM

$16,880

+ taxes & licensing
2020 Hyundai Elantra

BACKUP|SUNROOF|LKA|BSM|FCW|CLEAN CARFAX|

2020 Hyundai Elantra

BACKUP|SUNROOF|LKA|BSM|FCW|CLEAN CARFAX|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$16,880

+ taxes & licensing

Used
87,850KM
Excellent Condition
VIN KMHD84LF9LU895708

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 87,850 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2020 HYUNDAI ELANTRA HAS LANDED.  2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 147HP AND 132LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  LOADED WITH, BACKUP CAMERA, SUNROOF, BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, LANE KEEP ASSIST, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HYUNDAI DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT), PREMIUM 16 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION HYUNDAI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Mirrors
Power Windows

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof

Warranty Available

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$16,880

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2020 Hyundai Elantra