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2020 Jaguar XE
R-DYNAMIC SE|NAV|BACKUP|BSM|MERIDIAN|LKA|CARPLAY|
2020 Jaguar XE
R-DYNAMIC SE|NAV|BACKUP|BSM|MERIDIAN|LKA|CARPLAY|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$28,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 84,444 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2020 JAGUAR XE R-DYNAMIC P300 SE AWD HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 296HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, STEERING ASSIST, HEADSUP DISPLAY, DRIVER CONDITION MONITOR, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, SUNROOF, MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, WIRELESS CHARGING PAD, FULL DIGITAL DASH, DRIVE SELECT (SNOW/RAIN, ECO, DYNAMIC ETC), PREMIUM 18 INCH R-DYNAMIC WHEELS, R-DYNAMIC PACKAGE, SE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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