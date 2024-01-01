$34,488+ tax & licensing
2020 Mercedes-Benz GLC 300
AMG PKG|NAVI|BACKUP|HUD|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|
2020 Mercedes-Benz GLC 300
AMG PKG|NAVI|BACKUP|HUD|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$34,488
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 93,738 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICE IS ACCIDENT-FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2020 MERCEDES GLC300 4MATIC AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, HEADUP DISPLAY, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, MULTI-ANGLE CAMERAS, TRAFFIC SIGN ASSIST, TRAFFIC LIGHT VIEW, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, FULL DIGITAL DASH, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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