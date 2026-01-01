$39,970+ taxes & licensing
2020 Mercedes-Benz GLE
AMG PKG|NAV|BACKUP|BSM|SUNROOF|
2020 Mercedes-Benz GLE
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Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$39,970
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 92,090 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2020 MERCEDES GLE350 AMG 4-MATIC HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED I4 PRODUCING OVER 255HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUN ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT, PREMIUM 20 INCH MERCEDES WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Comfort
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
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