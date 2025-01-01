2020 Mercedes-Benz GLE450

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<p class=MsoNormal style=line-height: normal;><span style=font-size: 9pt; background: #fbfbfb;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMTIED KMS.   ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - </span><span style=font-size: 9pt; background: #fbfbfb;>CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>THIS BEAUTIFUL 2020 MERCEDES GLE 450 4MATIC HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED MILD HYBRID V6 PRODUCING OVER 362HP AND 369LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, ACTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, TRAFFIC ASSIST, TRAFFIC LIGHT VIEW, MASSAGE SEATS, SOFT CLOSING DOORS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, HEATED ARMREST, SEAT KINETICS, PANORAMIC ROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, WIRELESS CHARGING PAD, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, AUTO LED LASER HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.  </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; 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mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  </span><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OR  </span><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>(</span><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2020 Mercedes-Benz GLE450

86,501 KM

Details Description Features

$47,987

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Mercedes-Benz GLE450

|NAV|360CAM|BSM|PANO|BURMESTER|LKA|DISTRONIC PLUS|

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2020 Mercedes-Benz GLE450

|NAV|360CAM|BSM|PANO|BURMESTER|LKA|DISTRONIC PLUS|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

647-886-8182

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This vehicle is Safety Certified.
Sale

$47,987

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Used
86,501KM
Excellent Condition
VIN 4JGFB5KB3LA005896

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 86,501 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMTIED KMS.   ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

THIS BEAUTIFUL 2020 MERCEDES GLE 450 4MATIC HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED MILD HYBRID V6 PRODUCING OVER 362HP AND 369LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, ACTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, TRAFFIC ASSIST, TRAFFIC LIGHT VIEW, MASSAGE SEATS, SOFT CLOSING DOORS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, HEATED ARMREST, SEAT KINETICS, PANORAMIC ROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, WIRELESS CHARGING PAD, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, AUTO LED LASER HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.  

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

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S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Automatic Parking
Turbo/Supercharged
Pre-Collision System

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