$47,987+ taxes & licensing
2020 Mercedes-Benz GLE450
|NAV|360CAM|BSM|PANO|BURMESTER|LKA|DISTRONIC PLUS|
2020 Mercedes-Benz GLE450
|NAV|360CAM|BSM|PANO|BURMESTER|LKA|DISTRONIC PLUS|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
647-886-8182
Certified
$47,987
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 86,501 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMTIED KMS. ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2020 MERCEDES GLE 450 4MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED MILD HYBRID V6 PRODUCING OVER 362HP AND 369LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, ACTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, TRAFFIC ASSIST, TRAFFIC LIGHT VIEW, MASSAGE SEATS, SOFT CLOSING DOORS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, HEATED ARMREST, SEAT KINETICS, PANORAMIC ROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, WIRELESS CHARGING PAD, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, AUTO LED LASER HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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