EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2020 MINI COOPER S HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 189HP AND 207LB/FT OF TORQUE.  BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO, MINI DRIVE SELECT, PREMIUM 17 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2020 MINI Cooper S

95,161 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
2020 MINI Cooper S

S|NAV|BACKUP|HK SOUND|PANO|SERVICE RECORDS|

13102067

2020 MINI Cooper S

S|NAV|BACKUP|HK SOUND|PANO|SERVICE RECORDS|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

$CALL

+ taxes & licensing

Used
95,161KM
Excellent Condition
VIN WMWXU9C05L2M35878

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 95,161 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Quick Links
Directions Website Inventory
S.S. Auto Group

905-338-7707

2020 MINI Cooper S