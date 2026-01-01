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<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE – CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>2020 TESLA MODEL X LONGE RANGE PLUS AWD HAS LANDED.  BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH FULL SELF DRIVING AUTOPILOT, DUAL MOTOR, HEATED SEATS FRONT AND REAR, NAVIGATION SYSTEM, PANORAMIC GLASS ROOF, 360 CAMERA, 20 INCH WHEELS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, KEYLESS ACCESS AND MUCH MORE.  </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2020 Tesla Model X

Details Description Features

$47,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Tesla Model X

LONGE RANGE PLUS|DUAL MOTOR|SELF DRIVE|PANO|

Watch This Vehicle
14293007

2020 Tesla Model X

LONGE RANGE PLUS|DUAL MOTOR|SELF DRIVE|PANO|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$47,995

+ taxes & licensing

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Used
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Excellent Condition
VIN 5YJXCDE25LF248323

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 3000-005
  • Mileage 0

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE – CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2020 TESLA MODEL X LONGE RANGE PLUS AWD HAS LANDED.  BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH FULL SELF DRIVING AUTOPILOT, DUAL MOTOR, HEATED SEATS FRONT AND REAR, NAVIGATION SYSTEM, PANORAMIC GLASS ROOF, 360 CAMERA, 20 INCH WHEELS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, KEYLESS ACCESS AND MUCH MORE.  

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7

TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Electric Motor

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Sliding Doors
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-338-XXXX

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905-338-7707

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$47,995

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2020 Tesla Model X