$47,995+ taxes & licensing
2020 Tesla Model X
LONGE RANGE PLUS|DUAL MOTOR|SELF DRIVE|PANO|
2020 Tesla Model X
LONGE RANGE PLUS|DUAL MOTOR|SELF DRIVE|PANO|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$47,995
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Electric
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 3000-005
- Mileage 0
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE – CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
2020 TESLA MODEL X LONGE RANGE PLUS AWD HAS LANDED. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH FULL SELF DRIVING AUTOPILOT, DUAL MOTOR, HEATED SEATS FRONT AND REAR, NAVIGATION SYSTEM, PANORAMIC GLASS ROOF, 360 CAMERA, 20 INCH WHEELS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, KEYLESS ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Warranty
Suspension
Comfort
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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S.S. Auto Group
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Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
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905-338-7707