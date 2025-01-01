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2021 Alfa Romeo Giulia

62,010 KM

Details Description Features

$33,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Alfa Romeo Giulia

TI SPORT|NAV|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|PANO ROOF|

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2021 Alfa Romeo Giulia

TI SPORT|NAV|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|PANO ROOF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Used
62,010KM
Excellent Condition
VIN ZARFANBN9M7648274

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 62,010 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

2021 ALFA ROMEO GIULIA TI SPORT Q4 AWD NERO EDITION HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED FRONT AND REAR SEATS, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, ALFA DRIVE MODE EXPLORER (ECO, NATURAL, DYNAMIC), SPORT SUSPENSION, PREMIUM 18 INCH WHEELS, TI SPORT PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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